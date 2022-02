Rimini. Romagna – Al via la International Networking Week di BNI: per gli imprenditori e i professionisti romagnoli una settimana per sviluppare la propria rete – Sabato 12 febbraio giornata conclusiva con tre speaker internazionali

Il mondo del networking professionale supera anche le barriere create della pandemia. Con gli eventi in presenza fortemente limitati dalla nuova emergenza Covid, le reti di professionisti ed imprenditori della Romagna che aderiscono al mondo BNI (il più grande business networking al mondo con 281mila iscritti, più di 11mila solo in Italia) decidono di scommettere sulle piattaforme digital per continuare a valorizzare l’economia del territorio e generare valore per le aziende locali. Da lunedì 7 febbraio a sabato 12 febbraio i membri dei vari Capitoli si daranno appuntamento online in occasione della della International Networking Week 2022, promossa da BNI a livello mondiale per promuovere lo slogan “Better Together”. Tutti i giorni (dal lunedì al venerdi) saranno in programma momenti di ‘speed networking’, con la possibilità di fissare incontri di 10 minuti dalle 17 alle 19 attraverso la piattaforma dedicata https://www.ibcard.it/eventi/ 4410-bni-better-together- inw2022-982 . La settimana si concluderà nella giornata del 12 febbraio con un evento esclusivo che prenderà il via alle 9 e si articolerà per tutta la giornata attraverso tre distinte sessioni di speed networking ma anche interventi di speaker internazionali. Tra gli ospiti Daniele Manni, Giancarlo Orsini, Eusebio Gualino. L’evento conclusivo sarà presentato da Diego Craviari e Alice Zoppi. “Vivere una pandemia globale è stata la sfida sociale, economica e sanitaria più significativa della nostra vita – spiegano gli imprenditori e i professionisti della rete BNI – Questi ultimi 20 mesi hanno messo alla prova la nostra forza e il nostro spirito. La nostra cultura di Givers Gain ci ha dato la fiducia necessaria per affrontare queste sfide sapendo che non eravamo soli. La nostra comunità BNI si è riunita come sempre, per sostenersi a vicenda sia professionalmente che personalmente, attraverso tristezza e gioia”.

Daniele Manni insegna informatica da 30 anni presso l’Istituto “Galilei-Costa” di Lecce e da sempre destina il 40-50% delle ore di lezione a materie non convenzionali quali innovazione, creatività e cambiamento al fine di incentivare i suoi studenti nella creazione e gestione di micro attività imprenditoriali innovative, le cosiddette “startup”. Le micro imprese, sia economiche che sociali, ideate dai suoi studenti spaziano dalla tecnologia all’eco-sostenibilità, dalla promozione del territorio.

Giancarlo Orsini

Giancarlo Orsini è una figura di punta nel campo della formazione per Banca Mediolanum da oltre 26 anni.

Nel 2020 scrive il suo primo libro GO chiudi gli occhi e guarda il tuo futuro, il primo libro al mondo in Realtà Aumentata, un libro che si legge come un libro, si ascolta come una radio e si guarda come una TV, dove non esiste la parola fine perché l’ultimo capitolo lo scrive il lettore. Ma sopratutto un libro che non parla solo di innovazione ma la promuove, sostiene e Finanzia.

FONDATORE DI

Open BioMedical Initiatiove Onlus openbiomedical.org

NoleggioElettrico, mobilità innovativa noleggioelettrico.com

Hyled.it, società di consulenza digitale trasformazione differente hyled.it

Eusebio Gualino

Amministratore Delegato, Gessi. Ha ricoperto il ruolo di manager per 6 anni in una start-up del settore bancario Banca Mediolanum

Chi sono? Non lo so.

Credevo di saperlo, pensavo di avere delle certezze, poi si verificano eventi che te le tolgono. Tutte.

E quasi a 60 anni decido di fare cose che mai pensato di fare solo un anno fa.

Aprire un mio sito personale. Perché??

Non avendo certezze non lo so con precisione, ma ho sentito l’esigenza di comunicare con persone che mai ho conosciuto né visto prima. Ma le sento in risonanza e mai come in questo momento credo sia importante connettersi.

Non con tutti, non ho aperto questo spazio per fare affari, per vendere qualcosa per accalappiare contatti da trasformare in attività. Fortunatamente non ne ho bisogno. Ho da vivere più che dignitosamente di quello che ho costruito in 40 anni di attività.

Ho aperto questo spazio per cercare di dare un supporto, un aiuto a persone, associazioni, imprese mettendo a disposizione ciò che ho: la conoscenza maturata in tanti anni di lavoro. Credevo non potesse interessare a nessuno. Ho scoperto dalle lettere, dalle telefonate, dai messaggi di tante persone sconosciute che interessa, che ha valore.

Voglio metterla a disposizione senza chiedere nulla in cambio applicando la legge espressa duemila anni fa da una persona di valore. “Dai senza nulla chiedere in cambio.”

Questo è uno dei motivi che mi ha spinto ad aprire questo mio sito, in fretta e furia in questo particolare momento. È solo un laboratorio in via di costruzione. Pian pianino cercheremo di darle forma. Se ti fa piacere fare una parte del viaggio insieme, sei il benvenuto. Buon viaggio.