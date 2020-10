Rimini. “Romantiche inquiete visioni”

“Romantiche inquiete visioni” è il titolo della collettiva che apre

domani, sabato 17 ottobre, alla galleria No Limits to Fly di Rimini, in via Bertola 17. In mostra le opere pittoriche di Maria Grazia Morri e Simona Casadei e le fotografie di Davide Grassia.

«Le opere esposte trasmettono una malinconia, conscia o inconscia non importa, che sembra appartenere al destino di ciascuno di noi, specie se artista. È quella malinconia che oscilla tra l’apparire e l’essere, consapevolezza che se quel che appare non è, lo potrebbe diventare rimettendosi al lavoro – afferma il curatore Moreno Mondaini –. Destino all’umanità è il dondolarsi

tra l’apparire e l’essere senza troppo preoccuparsene. Ed è così che la visionaria lunghezza espositiva, la romantica evanescenza del ricordo e l’inquieta ricerca di una dimensione altra, fanno

di Davide Grassia, Maria Grazia Morri e Simona Casadei gli interpreti, artisticamente ideali, di quella ricerca interiore che ci potrebbe fare star meglio e che spesso non vogliamo o possiamo riconoscere. Una esposizione ricca di spunti e riflessioni su come l’arte possa anche ricondurci a

una essenza che tendiamo presuntuosamente a snobbare».