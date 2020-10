Rimini. Rossi (Pd): “Negazionisti in piazza? Vengono i brividi”

Nadia Rossi, Consigliera Pd Regione Emilia-Romagna, attacca ancora una volta gli organizzatori della manifestazione “per la Costituzione” in programma domani pomeriggio in piazza Cavour a Rimini. “Mentre continua a crescere il numero di contagi – scrive Rossi – mentre lo Stato, le Regioni, i Comuni stanno lavorando per cercare di arginare l’epidemia e salvaguardare il sistema sanitario, a Rimini scendono in piazza i ‘negazionisti’. Solo il pensiero francamente mi mette i brividi: uno schiaffo a chi piange i propri cari, un insulto ai medici, infermieri, operatori, che stanno dando l’anima negli ospedali, uno sfregio alla legge e alla stragrande maggioranza dei cittadini, lavoratori e studenti che fanno sacrifici per rispettare le regole. E non si venga a parlare di libertà di parola e di manifestazione del pensiero: se siamo nuovamente in una situazione critica è anche a causa di coloro che hanno infranto delle regole, fregandosene di quelle norme di condotta anche basilari indispensabili per preservare la salute della comunità”.