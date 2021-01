Rimini. “Rosso scuro” europeo: la Regione rimanda accuse al mittente (numeri alla mano)

Nel giorno in cui i contagi, anche se di poco, tornano a salire, l’Emilia Romagna confuta i dati diffusi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che la vorrebbero tra le regioni a più elevata circolazione del virus. I dati, si legge nella nota, sono ben al di sotto della soglia indicata di 500 casi di positività ogni 100mila abitanti oltre la quale si viene indicate come zone ‘rosso scuro’. In Emilia Romagna nella settimana dal 18 al 24 gennaio il dato è stato di 205 su 100mila abitanti. La Regione ribadisce anche che le colorazioni indicate non comportano alcuna conseguenza pratica, né nuove restrizioni da dover rispettare per chi dall’Emilia-Romagna si debba spostare in un Paese europeo, fermo restando il pieno rispetto delle precauzioni già in vigore.