Rimini. Rotatorie Montescudo e Consolare sulla SS16, lavori conclusi per il 2022

Il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti del Movimento 5 Stelle ha ottenuto ASPI (Autostrade per l’Italia) un aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori per gli interventi sulla SS16. Commenta Croatti: “È indispensabile continuare a tenere alta l’attenzione su questi interventi affinchè ASPI rispetti questo cronoprogramma senza ulteriori ritardi. La nostra provincia ha urgente necessità di dotarsi di queste fondamentali opere viarie e chiudere i due buchi neri sulla Statale 16 che creano enormi problemi di viabilità con pesanti ricadute sulla qualità della vita, l’inquinamento, l’economia del territorio e i flussi turistici. L’apertura di questi cantieri a marzo rappresenterebbe anche una importante iniezione di fiducia per un territorio che sta attraversando una fase difficilissima e che ha bisogno di segnali positivi per rilanciarsi e guardare al futuro con maggiore ottimismo”.