Rimini. Ruba ad un fattorino la divisa ed un pacco con un profumo: i poliziotti lo trovano con la divisa del fattorino indossata e lo arrestano

Ruba ad un fattorino la divisa ed un pacco con un profumo: i poliziotti lo trovano con la divisa del fattorino indossata e lo arrestano

Nel pomeriggio del 30 dicembre 2020, su richiesta di intervento di un cittadino, giunta sul Numero Unico di Emergenza 112 NUE, un equipaggio della Polizia di Stato si portava in questa via Bagli, in quanto un corriere aveva appena subito il furto del suo zainetto, che custodiva all’interno del proprio mezzo e di un pacco che avrebbe dovuto consegnare poco dopo.

Giunti prontamente sul posto gli operatori, notando uno stabile abbandonato nelle adiacenze del luogo del furto vi accedevano e trovavano il 35enne tunisino, irregolare sul territorio italiano, che aveva sottratto la merce, in una piccola stanza adibita a rifugio di fortuna.

Il 35enne addirittura indossava la tuta antipioggia e un berretto contenuti nello zaino appena rubato e in mano teneva dei cosmetici contenuti nel pacco già scartato e precedentemente sottratto. Tra i cosmetici vi era anche un profumo che l’uomo si era già spruzzato.

Il tunisino, pregiudicato per analoghi reati contro il patrimonio ed il porto abusivo di armi è stato ieri processato con rito direttissimo al termine del quale è stato condannato ad un anno di reclusione e 300.00€ di multa con la sospensione condizionale della pena. Il giudice inoltre per il 35enne ha disposto il divieto di dimora nel Comune di Rimini.