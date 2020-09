Rimini. Ruba borse a turiste austriche e si dà alla fuga: bloccato dai carabinieri

Rimini: i Carabinieri arrestano un uomo per furto.

Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Tenente Enrico Racchini, impiegati quotidianamente in servizi di prossimità finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella tarda mattinata del 13 settembre u.s., i Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina hanno tratto in arresto, in flagranza del reato, S. A., 22/enne originario del Marocco, in Italia senza fissa dimora, già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

In particolare, il personale operante, impegnato in servizio di pattuglia, notava un uomo che correva trafelato in direzione della spiaggia, proveniente dal centro della cittadina, recante nelle mani due borse. Insospettito da siffatto atteggiamento e dopo un breve inseguimento, in considerazione del fatto che alla vista dei Carabinieri in uniforme accelerava al fine di non farsi identificare, veniva bloccato dai militari i quali constatavano che l’uomo, pochi istanti prima, si era impossessato delle due borse (una da mare, l’altra classica) appartenenti ad una turista austriaca la quale le aveva posate a terra nel mentre era intenta ad osservare la vetrina di un negozio sito in Viale Guidi.

Tutta la refurtiva veniva recuperata e restituita alla vittima mentre l’uomo, condotto in caserma, è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Rimini Principale in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Nel corso della mattinata odierna, a seguito di udienza di convalida svoltasi presso il Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stata sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. in attesa del processo che si terrà nel mese di ottobre p.v..

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.