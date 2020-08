Rimini. Ruba da una macchina in sosta un portafoglio ed un cellulare per un valore di quasi 2000 Euro: Arrestato

Ruba da una macchina in sosta un portafoglio ed un cellulare per un valore di quasi 2000 Euro: Arrestato dalla Polizia di Stato

Ieri alle 18.30 al 112 NUE arriva una segnalazione riguardante un furto su di un’auto in sosta ubicata tra via Principe Amedeo e via Nazario Sauro.

Giunti sul posto, i poliziotti prendevano immediatamente contatto con la richiedente l’intervento, la quale ci riferiva di essere anche la vittima del reato.

La donna riferiva che mentre si trovava in via Principe Amedeo seduta in macchina di un suo amico, intenta con lo stesso a chiacchiere, udiva attivarsi l’allarme sonoro della sua autovettura, parcheggiata un paio di metri proprio dietro al mezzo a bordo del mezzo in cui sedevano in quel momento.

Attirati dal suono, sia lei che l’amico, si voltavano immediatamente e scorgevano nitidamente un individuo di sesso maschile di età apparente di anni 35/40, alto circa 1,65/1,70 cm, avente carnagione olivastra, capelli corti neri ed indossante una t-shirt di colore blu, poi identificato per O.S. 32ENNE originario della Repubblica Ceca, che, dopo essersi introdotto all’interno dell’abitacolo dell’Audi, si allontanava furtivamente in direzione del centro.

Scendevano immediatamente dal veicolo ed intimavano a gran voce al soggetto di fermarsi. Nel contempo avvisavano il 112 Nue e chiedevano alla Polizia di intervenire.

Subito un equipaggio è arrivato sul posto e ha bloccato l’uomo che, vistosi scoperto, ha arrestato la sua fuga.

Messo alle strette dalle incalzanti domande ha ammesso il furto e riconsegnato gli oggetti che aveva qualche istante prima asportato e che stava occultando sotto la maglia, permettendo così alla legittima proprietaria di tornarne in possesso.

Si trattava nello specifico di un portafoglio in pelle, con Euro 220 ed un telefono cellulare del valore commerciale approssimativo di Euro 1400.

Si precisa che tali oggetti erano custoditi all’interno della borsa che la donna aveva appoggiato momentaneamente sul sedile.

L’ingente valore della merce rubata, unito al fatto che l’uomo non ha un impiego da cui poter far discendere il proprio sostentamento, appurato che l’uomo ha commesso in passato reati della stessa indole quali furti e rapine è stato arrestato per furto aggravato. Nella mattinata odierna ci sarà la direttissima.