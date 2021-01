Rimini. Ruba in un negozio in centro e si scaglia con violenza contro la responsabile che cerca di trattenerla: arrestata per rapina  

Alle ore 15.45 di ieri al 112 NUE è arrivata la segnalazione di un furto, da parte della responsabile di un negozio sito in corso d’Augusto. La richiedente riferiva ai poliziotti della Sala Operativa di stare seguendo la donna che si era resa responsabile del furto.

Giunti sul posto celermente, due equipaggi di volante intercettavano e bloccavano la donna, la quale era ancora intenta ad inveire e a colpire con violenza la richiedente.

Sottratta la responsabile dell’esercizio commerciale dalla furia della donna, accertato poi essere una 51enne brasiliana annoverante numerosi precedenti per furto e rapina impropria, i poliziotti tranquillizzavano la responsabile dell’esercizio commerciale e procedevano a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

I poliziotti hanno potuto appurare che la 51enne aveva fatto in precedenza accesso nel negozio, unitamente ad un’altra donna che si allontanava prima dell’arrivo delle volanti, e che aveva occultato nella borsa che portava in spalla i seguenti oggetti di bigiotteria: cinque paia di orecchini, un anello ed un braccialetto. Dopodiché tentava di allontanarsi rapidamente dal locale.

Notato il furto, la responsabile dell’esercizio commerciale contattava immediatamente la Polizia e cercava di bloccare la ladra, fermando quest’ultima davanti la porta d’uscita e chiedendole di mostrarle il contenuto della borsa ma la 51enne, per tutta risposta, le tirava alcuni anelli ed orecchini, asportati in precedenza, colpendola sulla spalla. Infine la spintonava violentemente, al fine di aprirsi la strada e guadagnare la fuga con la refurtiva che le era rimasta in suo possesso.

La 51enne nel contempo, oltre ad usare violenza nei confronti della richiedente l’intervento, la minacciava di morte qualora avesse continuato a seguirla.

In via Serpieri, la 51enne veniva nuovamente raggiunta dalla responsabile dell’esercizio commerciale, dove ancora una volta la colpiva con le mani, la strattonava cercando di farla cadere a terra e le lanciava una confezione di carne. Poco dopo sopraggiungevano sul posto le volanti che coglievano la brasiliana nell’atto di scagliare con violenza una spazzola per i capelli nei confronti della richiedente, mancando il bersaglio di pochi centimetri.

Immediatamente i poliziotti si frapponevano tra le due donne e bloccavano la 51enne.

All’interno della borsa della stessa sono stati trovati un braccialetto e degli orecchini, sottratti in precedenza e riconosciuti dalla responsabile dell’esercizio commerciale.

Nonostante la presenza di due equipaggi di volante che cercavano di riportare la calma, la brasiliana continuava a cercare lo scontro fisico con la richiedente, scontro che i poliziotti riuscivano ad evitare frapponendosi fra le parti.

Per la condotta posta in essere la 51enne brasiliana è stata arrestata e questa mattina verrà sottoposta a processo con rito direttissimo.