Rimini. Ruba nel cantiere ma un vicino lo vede: arrestato per furto

E’ entrato in un cantiere, ha rubato le impalcature per poi andarsene e ritornare per farlo di nuovo. L’uomo, un 40enne del Riminese, non è riuscito però a concludere le “operazioni”. Un vicino infatti ha notato ciò che faceva e ha allertato i carabinieri che l’hanno sorpreso sul posto arrestandolo in flagranza con l’accusa di furto aggravato. Per il 40enne, giudicato ieri mattina per direttissima, è stato convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla locale polizia giudiziaria. Nello specifico, l’uomo è stato ritenuto responsabile di aver trafugato 140 pezzi di ferro con cui erano stati realizzati i ponteggi, oltre ad altri materiali di ferro e zinco.