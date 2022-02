Rimini. Ruba trolley pieno di Barbie: arrestato clandestino da anni in Italia senza permesso di soggiorno

Ha rubato un trolley di colore rosso pieno di bambole: per questo motivo è finito in carcere un clandestino tunisino da anni in Italia senza permesso di soggiorno. Gli agenti lo hanno trovato accovacciato dietro un’auto in sosta con il trolley pieno di bambole (Barbie in particolare) sparito dal garage di una inquilina del condominio. Il 38enne in tutti i modi ha cercato di evitare l’arresto: il corpo a corpo che ne è nato lo ha visto però soccombere. Processato per direttissima dopo la convalida dell’arresto il giudice ha disposto per lui la misura della detenzione in carcere; quindi, così come richiesto dal difensore ha concesso i termini a difesa ed aggiornato il dibattimento al prossimo 7 marzo.