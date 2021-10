Condividi l'articolo









Rimini: Rubano all’interno di un Ristorante di Miramare – 2 arresti in flagranza.

Prosegue con incisività l’attività preventiva e repressiva posta in essere dai Carabinieri della Compagnia di Rimini, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Miramare.

Nel corso della nottata di ieri, 17 ottobre u.s., i Carabinieri del Sezione Radiomobile del dipendente NOR hanno tratto in arresto G.H., tunisino di anni 19 e B.B. marocchino di anni 21 entrambi con precedenti di polizia.

Gli stessi, sono stati riconosciuti e fermati dai militari operanti in via Fano, quali autori di un furto perpetrato poco prima ai danni di un ristorante della zona. In particolare i prevenuti, dopo aver forzato la porta d’ingresso dell’esercizio, asportavano dal suo interno 2 bottiglie di vino ed il fondo cassa dandosi subito dopo alla fuga. L’attenta analisi dei video della sorveglianza interna del locale ed il successivo controllo a tappeto della zona, permetteva ai Carabinieri di fermare i malfattori con ancora nelle disponibilità sia la merce che il denaro rubato, nonché gli attrezzi utilizzati per forzare la porta d’ingresso.

Nel corso della mattinata odierna, a seguito dell’udienza di convalida svoltasi presso il Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato ed i giovani sono stati liberati in attesa del processo che si terrà prossimamente.

I Carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione, organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi.