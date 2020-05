Domenica qualcuno ha rubato la bicicletta a un ragazzo di 13 anni autistico. Così la madre ha immediatamente scritto un appello via social. 7mila condivisioni, messaggi di solidarietà, finché qualcuno passeggiando per Rimini, dalla strada, all’interno di una palazzina ha visto una due ruote tale e quale a quella descritta: storia dunque a lieto fine. Soprattutto per un ragazzino per cui quella bicicletta rappresentava tutto. Un piccolo miracolo ai tempi del Covid.