Rimini. Rubano la carta a un imprenditore e comprano sigarette e caramelle: ladri traditi dall’sms

Si è accorto della sparizione della propria carta quando ha ricevuto sul proprio cellulare l’Sms che avvertiva dell’avvenuto utilizzo. Sigarette e caramelle che ad un cittadino tunisino e all’amico originario dell’Est Europa sono costate l’arresto con l’accusa di indebito utilizzo della carta di credito, una notte in cella di sicurezza e la cacciata dalla provincia di Rimini (divieto di dimora) dove potranno fare ritorno solo il 1 marzo par la conclusione del processo per direttissima. Dopo avere rubato la carta dall’auto lasciata col finestrino semi aperto sono andati in una tabaccheria per acquistare sigarette e caramelle. Senonché il campanello che segnala sul cellulare la ricevuta dell’avvenuto utilizzo, trasforma l’imprenditore in poliziotto e capito dove i ladri potevano aver colpito ha avvisato le forze dell’ordine.