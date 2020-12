Rimini. Rubarono televisori in hotel: ladri assolti per un cavillo

Due ladri di origine pugliese di 46 e 68 anni, che nel dicembre del 2014 rubarono otto televisori dall’hotel Fiera, a Rimini, sono stati assolti questa mattina per mancanza di una condizione di procedibilità sollevata dai loro difensorii, insomma per un cavillo. Sei anni fa i due soggetti entraroto nell’hotel Fiera, che era abbandonato e in mano alla curatrice fallimentare, e portarono via otto tv. Che pochi giorni dopo cercarono di rivendere a prezzi stracciati, offrendoli a diversi albergatori della zona.