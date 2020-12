Rimini. Rubato Gesù dal presepe: appello dei frati ai ladri

I frati del convento di Santa Croce a Villa Verucchio si sono accorti che dal presepe, allestito sul pozzo del chiostro, che è visitabile durante il giorno, mancava proprio la piccola statuina di Gesù bambino. Hanno così utilizzato i social per lanciare un accorato appello a restituirlo: “Forse qualcuno ha pensato che non era cosa buona lasciarlo al freddo e al gelo? O volevano prenderlo in braccio come il profeta Simeone?”. La speranza è che i ladri ci ripensino e possano riportare la statuina ai legittimi proprietari.