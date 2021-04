Rimini. Ryanair volerà da Palermo a Rimini

Ryanair ha presentato oggi con la Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”, la programmazione dei voli per l’estate 2021 che include le nuove rotte Alghero, Cagliari, Cuneo, Leopoli, Rimini e Siviglia, tutte bisettimanali a partire da luglio (ad eccezione di Cagliari, da giugno); oltre 200 voli settimanali e collegamenti con destinazioni turistiche come Malta, con mete ideali per un city break come Londra e Cracovia, nonché collegamenti domestici con Bologna e Milano Bergamo. Ryanair volerà dall’aeroporto internazionale di Palermo verso: Alghero, Brindisi, Berlino (Brandeburgo), Bergamo, Bologna, Bordeaux, Bari, Budapest, Parigi Beauvais, Cagliari, Colonia, Bruxelles Charleroi, Cuneo, Dublino, Roma Fiumicino, Memmingen, Francoforte Hahn, Cracovia, Leopoli, Madrid, Manchester, Marsiglia, Milano Malpensa, Napoli, Dusseldorf Weeze, Norimberga, Bucharest Otopeni, Perugia, Pisa, Rimini, Londra Stansted, Siviglia, Tolosa, Torino, Trieste, Venezia, Vienna, Valencia, Verona, Wroclaw.