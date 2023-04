Rimini. Sabato 15 aprile la presentazione di "Riminesi alla menta" per "Libri da queste parti 2023"

Condividi l'articolo

Sabato 15 aprile ore 17 presso la Biblioteca Gambalunga. Sala della Cineteca, via Gambalunga 27 Rimini

Manlio Masini, Oreste Ruggeri presentano Riminesi alla menta di Giuliano Masini (Panozzo, 2023).

“Libri da queste parti” ospita (sabato 15 aprile alle ore 17 alla Biblioteca Gambalunga in sala Cineteca) una nuova uscita dell’editore Panozzo dedicata alle microstorie di Rimini nel dopoguerra. Si tratta di una nuova edizione di Riminesi alla menta, di Giuliano Masini, uscito in tiratura limitata nel 2005 ed ora riproposto al pubblico a due anni dalla scomparsa del suo autore, con l’aggiunta di un sottotitolo: I favolosi anni del dopoguerra ed una prefazione di Manlio Masini, utili a collocare il racconto in quel lasso di tempo che va dal dopoguerra alla fine degli anni Sessanta, sullo sfondo una città vogliosa di recuperare leggerezza dopo gli orrori e le amarezze della catastrofe.

Riminesi alla menta. I favolosi anni del dopoguerra è una divertente rievocazione dei costumi di quei giovani che hanno avuto il “privilegio” di vivere nella Rimini degli anni Cinquanta e Sessanta, una “dolce vita” provinciale caratterizzata da allegria e spensieratezza dopo gli anni drammatici della guerra.

Il titolo prende spunto da un brano del libro, ma soprattutto allude al richiamo cromatico della menta: verde come la più bella stagione della vita e verde come il portafoglio dei protagonisti, sempre alla ricerca dei sistemi più economici per divertirsi e riempire nel modo più piacevole il tempo libero. Non c’è una successione cronologica degli eventi: Masini racconta attingendo ai suoi ricordi senza un ordine ben preciso, lasciando libero sfogo alla memoria, e traccia il ritratto leggero e brioso di una generazione di giovani con tanta voglia di divertirsi, in una città che ricomincia a vivere e guarda al futuro con serenità e ottimismo negli anni frenetici del boom economico. Ritornano i ricordi di un’allegra compagnia di ragazzi e ragazze, quasi tutti studenti, residenti nella zona di piazza Tripoli: le serate trasgressive in spiaggia per tentare i primi approcci con le ragazze, le schermaglie amorose, le festicciole domenicali nelle pensioncine prese in affitto con poche migliaia di lire, i disegni col gesso sui grembiuli delle ragazze, le serate al bar Azzurro di piazza Tripoli, la tradizionale festa goliardica di mezza estate all’Oriental Park, i primi arrivi delle bionde valchirie, gli espedienti per non pagare il conto al ristorante, le sfide per contendersi i favori di una ragazza, i cenoni di Capodanno, i pomeriggi all’oratorio salesiano, la passione per il calcio, il veglione mascherato al Circolo Unione e tanto altro. Il tutto all’insegna del divertimento e della voglia di stare insieme: lo spaccato di un’epoca sul bello di essere giovani a Rimini in quegli anni meravigliosi e irripetibili.

Ad accompagnare il pubblico attraverso i racconti sul filo della memoria saranno Manlio Masini e Oreste Ruggeri, giornalista e narratore di storie riminesi il primo, testimone dei tempi il secondo.

Giuliano Masini, avvocato civilista riminese, è stato autore, fra le altre opere, di Ciacaredi. Divagazioni al chiar di luna su Giulio Cesare e dintorni con appendice etilico-culinaria (Il ponte, 1996).

Ingresso libero

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: [email protected]

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione.

