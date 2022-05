RIMINI. SABATO 21 MAGGIO, A PARTIRE DALLE 9,30, AL RISTORANTE “NETTUNO”, IL PRIMO “BITCOIN PIZZA DAY”

Condividi l'articolo

UN EVENTO ORGANIZZATO DA BITCHAINRIMINI E INNOVABILITÀ, CON IL PATROCINIO DEL MUSEO TEMPORANEO UMBERTO BOCCIONI (TMUB), DI MORCIANO

Rimini, 17/05/2022 – Il primo “Bitcoin Pizza Day” è stato organizzato grazie al contributo volontario dell’ecosistema di BITCHAINRIMINI e INNOVABILI TA, con il patrocinio del Museo Temporaneo Umberto Boccioni (TUMB) di Morciano di Romagna, al Ristorante “Nettuno” di Rimini, in partnership con: Cake Defi, Inbitcoin, Bitcoinpeople, Coinlex, Decentra, Academy, Rbb Lab, Blockchain, Caffè, Makern, Villaggio Bitcoin, Takamaka.Io, e le associazioni Zeinta Di Borg e il Fablabrimini.

Sabato 21 maggio, dalla mattina alla sera, si svolgerà una una giornata tra amici e professionisti del mondo dei mercati finanziari e Crypto, esponenti di spicco di questa nuova economia.

“Nel 2022, il “Bitcoin Pizza Day” approda a Rimini. Ed è un anniversario storico per la città, infatti l’americano Laszlo Hanyecz aveva utilizzato la moneta virtuale per acquistare 2 pizze alla catena “Papa Johns”, esattamente il 22 maggio 2010 – spiegano gli organizzatori -.In quell’occasione aveva usato 10.000 bitcoin del valore di 43 dollari. Ad oggi, equivalgono a circa 300.000.000 euro. Dopo tanto tempo dall’ultima pizzata a San Marino con “Bitcoin Romagna”, abbiamo deciso di ritrovarci a Rimini, sul mare, anche per ricordarci quanto siano importanti i piccoli gesti della convivialità”.

PROGRAMMA RELATORI E TEMI:

Ore 9.30 – 9.40

Apertura evento a cura di: Bitchainrimini e INNOVABIL ITA, con la Presentatrice e moderatrice Silvia Pedini

Ore 9.40 – 9.50

prologo e introduzione: Avvocato Giuliano Cardellini Direttore Museo Umberto Boccioni (TUMB) di Morciano di Romagna

Ore: 9.50 – 10.30

Gianni Delvecchio trader:

“Il trading nelle monete virtuali”

Ore 10.30 – 11.00

Dottoressa Selene Catena:

“Aspetti psicologici del trading”

Ore 11.00 – 11.30

Ewald Serafini

Cake Defi:

“Blockchain Che cos’è, come cambierà il mondo?”

Ore 11.30 – 12.00

Nicola Vaccari

INBITCOIN:

“Bitcoin e la proof of valley”

Ore 12.00 – 12.45

Question Time

Ore 12.45 – 14.30

Pausa pranzo e sospensione interventi

Ore 14.30 – 15.00:

Fabrizio Fantini e Andrea Belvedere

INNOVABILITA e takamaka.io:

“Bitcoin e le blockchain del Metaverso”

Ore 15.00 – 15.30:

Sergio De Prisco

DECENTRA:

“Bitcoin e la collina franosa del consenso”

Ore 15.30 – 16.00

Sylvere Bryan

Bitchainrimini:

“La mia esperienza di mining e staking nella Defi”

Ore 16.00 – 16.40

Marco Crotta

BLOCKCHAIN CAFFE’:

“Conviene pagare un caffè in Bitcoin?”

Ore 16.40 – 17.15

Enrico Rubboli

RBB Lab

“I 4 porcellini e la Blockchain”

Ore 17.15 – 18.00

Dottor Stefano Capaccioli (MISE):

“Il Fisco e Bitcoin, dubbi?”

Ore 18.00 – 19.00

Marco Amadori

INBITCOIN:

“Bitcoin e l’uomo che voleva romperlo”

Ore 19.00 – 19.30

Question Time e chiusura lavori

Dalle Ore 19.30 in poi cena, festa e Dj!

PRENOTAZIONE PASTI E PAGAMENTO OBBLIGATORIO TRAMITE IL SITO: https://bitcoinpizzadayitaly. fun/

https://innovabilita.sumup. link/prodotti

SOLO 100 POSTI DISPONIBILI

INFO: Fabrizio 392 9282021