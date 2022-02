RIMINI. SABATO AL MAMI’ IL WORKSHOP “VAGINA CREATIVA”

La sessuologa Irene Negri inaugura, nel teatrino di Rivabella, la rassegna “Sex Parler”, un viaggio tra i labirinti della sessualità femminile per capire davvero – senza paroloni né tabù – “What woman want”

Il workshop di “Vagina Creativa” – in programma sabato 19 febbraio al Mamì Bistrot di Rivabella (Rn) – aprirà ufficialmente “Sex Parler”, la nuova “piccante” rassegna che il Mamì Bistrot dedica al mondo della sessualità femminile.

In cattedra Irene Negri (@sexeducando), Psicologa e Sessuologa Femminista che accompagnerà le donne in un viaggio tra i labirinti della sessualità alla scoperta dei piaceri del corpo e della mente per capire davvero – senza paroloni né tabù – “What woman want”.

Come vivi la tua sessualità? Qual è il rapporto che hai col tuo corpo e con la tua vulva? Il laboratorio didattico della dottoressa Negri è ideato per tutte quelle donne che intendono riconettersi con la nostra esperienza di piacere senza sensi di colpa né frustrazioni. Nel corso del seminario le donne creeranno un modello di vagina personalizzato in argilla per (ri)scoprire emozioni inesplorate ed aumentare il potenziale orgasmico.

“Vagina creativa” è il primo appuntamento di due mesi consacrati all’erotismo. Il calendario del Mamì – ideato da Severine Isabey e Fabiola Bastianini – si avvarrà di autorevoli professionisti per discutere, confrontarsi e imparare l’arte di amare e – soprattutto – di amarsi.

Prossimo appuntamento giovedì 3 marzo (ore 21) con la medicina estetica del dottor Alessandro Pasquali, uno dei nomi emergenti nel mondo della chirurgia estetica italiana. Dalle terapie endovenose all’utilizzo di macchinari all’avanguardia, dai falsi miti sulla bellezza alle terapie più aggiornate, il dottor Pasquali ci accompagnerà nel mondo “for ever young” di Narciso, dove il piacere dell’apparire si salda con l’autostima e con il benessere interiore.

Per prenotare cliccare su https:// vaginacreativaworkshop. eventbrite.it

La partecipazione alle serate è gratuita (consumazione obbligatoria).