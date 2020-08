Rimini. Sacchetti (Pd): “L’antifascismo è un tratto fondante della costituzione e delle forze politiche che in questa si riconoscono”

Questa sera ci siamo confrontati insieme alla segreteria del pd di Riccione e senza mettere al centro le polemiche ma le proposte, le soluzioni e non i problemi, crediamo che si possa trovare un filo comune dentro questa discussione. È molto importante avere un canale pubblico in cui poter esprimere idee, valori e le radici della nostra storia.

Rispettiamo la sensibilità della discussione pubblica e ce ne sentiamo parte. Sappiamo che a Riccione il tema della villa e di quell’importante monumento cittadino non è solo legato a intitolazioni o questioni di toponomastica. Proprio il significato più profondo di una riconversione culturale è stato oggetto di azioni da parte di amministratori che sono stati in passato anche espressione del partito Democratico. Proprio perché diventato centro di elaborazione culturale si è potuta tenere lontana negli anni ogni forma di frequentazione nostalgica.

Sappiamo che non bisogna abbassare la guardia su pericolose tentazioni politiche sovraniste, di chiusura, che possano talvolta assumere qualche deriva autoritaria.

Su questo non siamo disposti neanche a mezzo passo indietro.

L’antifascismo è un tratto fondante della costituzione e delle forze politiche che in questa si riconoscono. È un valore sociale che non crea divisioni perché è derivato dalla coscienza storica e civile di un paese che ne ha pagato le spese e si è unito nel nome della liberazione. Non è una questione toponomastica, per noi l’attenzione alla costituzione e ai valori democratici viene prima di tutto e siamo stati parte attiva in questi anni in città per batterci affinché certi piccoli dispetti e segnali discordanti non passassero inosservati. Noi ci saremo su quel terreno e chiediamo a ogni amministrazione comunale che sia presente e rispettosa di quella storia, anche quando si tratta solo di concedere uno spazio o un patrocinio. Con la promessa di non lasciare decadere la questione ma di occuparcene con impegno assieme ai tanti in città che ne stanno parlando, certi di ritrovarci dalla stessa parte.

Filippo Sacchetti,

Segretario provinciale pd Rimini PD Rimini | Pagina Ufficiale