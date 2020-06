RIMINI. Saldi estivi 2020, posticipati al 1° agosto

Saldi estivi da sabato 1° agosto anche in Emilia-Romagna con un mese di ritardo rispetto agli altri anni.

La decisione è nata per andare incontro alle difficoltà che il settore commerciale sta attraversando a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ed alle esigenze manifestate dagli operatori commerciali nella fase di ripartenza al termine del lockdown.

Sospeso inoltre per quest’anno il divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi per abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.