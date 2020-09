Rimini. SALE L’ADRENALINA E SCENDONO I TEMPI IN PISTA, OGGI SPETTACOLO ASSICURATO

SALE L’ADRENALINA E SCENDONO I TEMPI IN PISTA, OGGI SPETTACOLO ASSICURATO

AL GRAN PREMIO LENOVO DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI

Nel segno dello spettacolo. Quello del pubblico, che può nuovamente infiammarsi d’entusiasmo ad ogni passaggio dei beniamini davanti alle tribune e quello delle straordinarie prestazioni in pista dei piloti, capaci di girare con tempi nettamente al di sotto di quelli dello scorso anno.

Ci sono tutte le condizioni per vivere oggi una giornata memorabile al Gran Premio Lenovo di San Marino e Riviera di Rimini. Sulle tribune il pubblico salirà a 10.000 presenze, il massimo consentito dalle attuali norme, col piano della sicurezza che avrà l’esame più importante e che in queste prime due giornate ha funzionato benissimo.

Ciò anche per la disciplina del pubblico, rigoroso nell’uso delle mascherine, paziente ai gate per il controllo delle temperature e generalmente attento alle indicazioni dei 700 steward. Da rilevare una corposa presenza di stranieri, pure questo un buon segnale per questo storico primo Gran Premio aperto al pubblico nel 2020.

Oggi sarà vietata l’invasione di pista a fine gare ed il deflusso dalle tribune sarà regolato dagli steward per evitare assembramenti.

LA DOTTORESSA ANTONELLA DAPPOZZO

OGGI SUL PODIO DELLE PREMIAZIONI MOTOGP

La MotoGP nella Riders’ Land rende omaggio a chi in questi mesi sta dedicandosi al contrasto del contagio da Covid-19. I promotori del Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini hanno deciso che oggi, sul podio della MotoGP, salirà anche una rappresentante della sanità. In accordo con Ausl Romagna, è stata individuata la figura della Dottoressa Antonella Dappozzo, Direttore del Programma Cure Primarie dell’Ausl Romagna.

“Abbiamo voluto testimoniare davanti alle telecamere di tutto il mondo – dicono i Promotori – la gratitudine di tutti per l’enorme impegno che viene profuso negli ospedali per accogliere e curare i contagiati. La dott.ssa Dappozzo rappresenta idealmente ogni operatore che sul territorio e nella Repubblica di San Marino, ma in tutto il mondo, si occupa della nostra salute”.

Chi è la Dott.ssa Antonella Dappozzo. Al fine di una presa in carico territoriale dei pazienti sospetti e accertati Covid il più possibile efficace e tempestiva, nella fase più acuta dell’epidemia, la dottoressa ha coordinato la rete di professionisti e le strategie finalizzare a contrastare la proliferazione del contagio a livello territoriale.

A questo fine la dottoressa Dappozzo, in raccordo con gli specialisti infettivologi, i medici di famiglia e la Direzione Aziendale, ha coordinato le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (le cosiddette Usca), composte da medici ed infermieri che seguono i pazienti a casa, occupandosi di tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi mediante tamponi ed ecografia polmonare domiciliare, alla terapia e al follow up della patologia.

AUTOGRAFI DIGITALI, IL PROGRAMMA DI OGGI

Prosegue anche oggi l’iniziativa ‘autografo digitale’. Gli appassionati potranno riceverlo personalizzato dai piloti del motomondiale direttamente sul proprio smartphone, grazie all’App Stargraph. I piloti potranno fare l’autografo in via digitale su iPad, scattarsi una foto e inviarlo ai fan. Dopo il warm up di oggi sarà a disposizione il tester Ducati, Michele Pirro.

I RISULTATI IN PISTA

In MotoGP pole position per Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha MotoGP) con 1’31.411. Il tempo migliora di oltre otto decimi la sua pole position del 2019. Al secondo posto Franco Morbidelli a tre decimi, completa la prima fila Fabio Quartararo (Petronas YamahaSRT) a 380 millesimi. Quarto Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP).

In miglior tempo in Moto2 è di Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) 1’36.170, ma il pilota britannico oggi partirà dai box per scontare la penalità dal GP precedente. Anche per lui un tempo straordinario, un secondo e tre decimi al di sotto della pole 2019 di Di Giannantonio. In griglia la pole position è quindi per Remy Gardner (Onexox TKKR SAG Team) con 1’36.424, al suo fianco in prima fila Luca Marini (SKY Racing Team VR46) a meno di un decimo e Marco Bezzecchi (SKY Racing Team VR46) vicinissimo.

In Moto3, pole position per il giapponese Ai Ogura (Honda Team Asia) col tempo di 1’42.403, oltre quattro decimi più basso della pole 2019. In prima fila anche Gabriel Rodrigo (Kommerling Gresini Moto3 Honda) con 1’42.419 e Tatsuki Suzuki 1’42.434 (SIC58 Squadra Corse Honda). Quarto Andrea Migno (SKY Racing Team VR46 KTM) a soli 42 millesimi dalla pole.

Miglior tempo per il campione del mondo Matteo Ferrari in MotoE, ma una penalità lo costringerà a partire dalla seconda fila. Quindi in griglia partirà dalla prima casella il riminese Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadra Corse), davanti a Xavier Simeon (LCE E-Team) e Lukas Tulovic (Tech 3 E-Racing).

THE RIDERS’ LAND EXPERIENCE, IL PROGRAMMA DI OGGI.

A SAN MARINO PROIEZIONE DEL GRAN PREMIO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’

Prosegue a Misano, in Piazza della Repubblica, l’esposizione di moto storiche e di nuovi modelli delle principali case motociclistiche.

Prosegue, a Cattolica, Motor Beach Circus, l’iniziativa che trasferisce l’atmosfera del circuito per le vie del centro fra show bike e fan VR46 in Piazza Primo Maggio e stand merchandising al parcheggio Piazza Primo Maggio e Galleria Kursaal.

A Bellaria Igea Marina prosegue l’iniziativa “Foto con la moto”, con l’esposizione del mezzo del campione bellariese Luca Vitali.

In Repubblica, ‘Mi Gusto San Marino’, evento che unisce sport e food, col centro storico all’insegna di street food, show cooking e la proiezione del Gran Premio in diretta su maxischermo in Piazza della Libertà.

VIENI A MISANO? SCARICA LA APP!

La nuova App MWC guida gli spettatori fino al posto in tribuna ed è scaricabile al link http://app.misanocircuit.com/. Con la App si può pianificare in sicurezza la trasferta al Simoncelli, coi possessori dei biglietti nominativi indirizzati verso il parcheggio dedicato alla tribuna scelta. Si aggiungono tutte le prescrizioni previste dal protocollo di sicurezza ‘Motogp Covid’, ma anche il virtual tour alla scoperta del circuito e l’intera offerta dei servizi.

Il progetto App MWC è stato definito in team dalla direzione Information Technology del Gruppo Colacem, proprietario del circuito e che ne conosce tutto il percorso e gli sviluppi tecnologici, con la preziosa collaborazione e conoscenza specifica della web agency di San Marino Studio99.

IL PROGRAMMA DI OGGI, DOMENICA 13 SETTEMBRE

08:20 – 08:40 Moto3 Warm Up

08:50 – 09:10 Moto2 Warm Up

09:20 – 09:40 MotoGP Warm Up

10:05 Enel MotoE Race (7 laps)

11:00 Moto3 Race (23 laps)

12:20 Moto2 Race (25 laps)

14:00 MotoGP Race (27 laps)

