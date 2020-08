Rimini. Sammarinese molesto nel locale: minaccia di morte i carabinieri e sfascia la caserma

Nottata di straordinari per i Carabinieri della stazione della compagnia di Novafeltria. Una pattuglia del Radiomobile è infatti dovuta intervenire in una pizzeria di Talamello dove due giovani sammarinesi, un 23enne e un 24enne stavano molestando un cliente dopo aver bevuto diversi bicchieri di troppo.

Una volta arrivati i militari se la sono dovuta vedere con il 23enne, dopo aver fermato il suo amico che aveva finito per picchiare il cliente con cui stavano litigando. Il giovane non ne voleva sapere di farsi identificare e si è prima steso sul cofano della macchina, poi ha iniziato a spintonare i Carabinieri e a minacciarli di morte. Una volta trascinato sulla gazzella non ne ha voluto sapere di calmarsi, tirando calci contro l’abitacolo e sputando dappertutto. In caserma, sempre in preda ai fumi dell’acool ha invece danneggiato gli arredi delle stanze. Immediato l’arrivo dell’ambulanza e la sedazione del ragazzo poi ricoverato per accertamenti all’Ospedale Infermi di Rimini.

I due giovani sono stati denunciati. Il 23 enne per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale il 24enne per lesioni personale provocate al cliente della pizzeria. E entrambi sono stati sanzionati per “ubriachezza”.

In generale è stato un weekend di intensi controlli in tutta la Valmarecchia per i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria. Sono stati sanzionati 8 automobilisti per guida in stato di ebrezza.

Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri hanno fermato e controllatoun 24enne di Arezzo lungo la Marecchiese alla guida sua autovettura Fiat Punto. Il ragazzo da subito appariva nervoso ed approfondendo il controllo infatti è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di “marijuana“. Lo stupefacente è stato sequestrato e la patente di guida ritirata.