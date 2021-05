Rimini-San Marino. Adunata nazionale alpini: deciso nuovo rinvio

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini riunito oggi in videoconferenza, ha deciso lo spostamento al secondo fine settimana di maggio del 2022 della 93ª Adunata Nazionale di Rimini-San Marino.

L’appuntamento era già stato fatto slittare al prossimo settembre, ma il CDN, visto che la situazione pandemica pur in miglioramento non si è certo esaurita e dopo aver incontrato e sentito le autorità di Rimini e San Marino, ha valutato che per quel mese non sarà ancora possibile garantire le indispensabili condizioni di sicurezza sanitaria;