Rimini. Santi: “PROGETTI PROLUNGAMENTO METROMARE AL MINISTERO”

I progetti di prolungamento Metromare, a Cattolica e a Viserba, sono già stati visti dal ministero che ha ricevuto richieste per 11miliardi di euro, 1miliardo circa per valorizzazione e potenziamento dell’esistente, come quelli presentati dal riminese. A una prima valutazione degli uffici la grande maggioranza delle proposte viene considerata valida. A fronte della grande mole di richieste i 3miliardi già previsti dovrebbero essere implementati con altre risorse provenienti dal Recovery Plan, soprattutto per quei progetti “leggeri” realizzabili entro il 2026.