Rimini. Sarti Croatti – Plauso a Procura, Carabinieri e Fiamme Gialle di Rimini. Sicurezza dei cittadini e delle imprese sono priorità

OPERAZIONE NEVER DREAM

Plauso a Procura, Carabinieri e Fiamme Gialle di Rimini. Sicurezza dei cittadini e delle imprese sono priorità.

Dove c’è crisi e dove c’è malessere le organizzazioni criminali trovano terreno fertile per mettere radici e crescere. Dobbiamo mantenere uno sguardo vigile sul territorio per prevenire la diffusione della criminalità organizzata

Rimini, 24 febbraio 2021: “La giustizia, la sicurezza dei cittadini e delle imprese devono essere priorità, soprattutto in questo difficile periodo di pandemia ed emergenza.

Certamente dobbiamo preoccuparci di prevenire nuovi contagi e di contenere il virus, ma dobbiamo mantenere uno sguardo vigile sul territorio per ostacolare la diffusione della criminalità organizzata che trae vantaggio dalla situazione emergenziale vigente. Dove c’è crisi e dove c’è malessere le organizzazioni criminali trovano terreno fertile per mettere radici e crescere.

La notizia dell’operazione Never Dream condotta da Carabinieri e Fiamme Gialle, con 20 persone indagate e il sequestro preventivo di beni per circa 9 milioni di euro, conferma le infiltrazioni nel nostro territorio ma dimostra altresì che l’attenzione dello Stato è massima. Il messaggio che questa operazione manda è forte e perentorio: giù le mani dalla nostra terra! – dichiarano i Parlamentari Sarti e Croatti.”

“Qualche mese fa – dichiara il Senatore Croatti – ho presentato al Ministro Lamorgese un’ interrogazione parlamentare in cui chiedevo di tenere altissimo il livello di guardia sul problema delle infiltrazioni criminali nella nostra Riviera, già duramente colpita dalle conseguenze della pandemia.

Le imprese in situazione di sofferenza e fragilità economica diventano vulnerabili e finiscono nel mirino di organizzazioni criminali. Questo fenomeno va assolutamente prevenuto e combattuto, non dobbiamo permettere che la nostra riviera diventi terreno di conquista per criminali e mafiosi.

La risposta del Ministero all’interrogazione è stata chiara e inequivocabile: il livello di attenzione delle Istituzioni, è stato ulteriormente rafforzato con un aumento di tutti i controlli, dei monitoraggi e con l’introduzione di nuove misure per una crescente attività di prevenzione.”

“Insieme all’ex ministro Bonafede abbiamo lavorato alla riforma della Giustizia anche per fornire strumenti più efficaci agli organi istruttori – sottolinea la Sarti – proprio per combattere queste forme di infiltrazioni.”

“ L’operazione Never Dream conferma la determinazione dello Stato nel perseguire con forza i fenomeni di infiltrazione criminali nel nostro territorio – chiosano i Parlamentari – un plauso a Procura, Carabinieri e Fiamme Gialle che hanno condotto questa importantissima operazione e che ogni giorno lavorano per proteggere la nostra Riviera”.

Questa la nota del Senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti e della Deputata Giulia Sarti in merito all’operazione Never Dream.

Ufficio comunicazione

Giulia Sarti e Marco Croatti