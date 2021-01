Rimini. Saviano mette in guardia dall’usura mafiosa sulla Riviera

La situazione di Rimini come emblema del rischio che l’emergenza Covid crei autostrade per le infiltrazioni malavitose nel tessuto delle piccole medie imprese italiane. Lo afferma Roberto Saviano in un video sulla pagina del Corriere al titolo “L’usura al tempo del Covid: così le mafie stanno soffocando l’economia”. “A Rimini arrivano immediatamente i camorristi. Arrivano direttamente agli albergatori, a quelli delle catene più importanti. E vogliono subito comprare, li prendono alla gola. Ma c’è una risposta buona, sia dall’amministrazione politica locale, regionale: riescono a reggere. A quel punto c’è un secondo passaggio: non arrivano più i segmenti criminali più esposti, arrivano le società. Non fanno l’offerta agli hotel, fanno l’offerta a tutti quei bed and breakfast, quei piccoli hotel già in crisi prima del covid. Comprano a poco, e stanno a drogare letteralmente con soldi loro questi alberghi, pronti ad offrire camere alla metà del prezzo dei grandi hotel con qualità simile per mettere in crisi la loro economia. Il messaggio è chiaro: o accetti di fare affari con noi, o noi con mezzi legali o illegali ti facciamo il deserto intorno e sarai costretto a vendere”.

