Rimini. Scambio di droga a pedinamento: arrestato sorvegliato speciale

Transitando in una strada a Miramare, martedì pomeriggio, gli agenti della polizia hanno notato un’utilitaria solitamente utilizzata da un sorvegliato speciale. Da qui la decisione di iniziare il pedinamento. A un certo punto gli occupanti della prima auto sono scesi e mentre due con circospezione controllavano non ci fossero occhi indiscreti, un terzo si è infilato nell’abitacolo della seconda, da dove ha prelevato un pacchetto ed ha fatto ritorno alla prima vettura, mentre il sorvegliato speciale e il terzo passeggero andavano a fare compagnia al conducente fino a quel momento solo. Bloccate le due vetture nella borsa oggetto del passaggio, sono stati trovati due sacchetti di plastica, contenenti complessivamente poco più di 2 etti di marijuana. Nelle tasche del sorvegliato speciale e del secondo soggetto, i poliziotti hanno invece sequestrato circa 3.000 euro in contanti. Arrestati in quattro.