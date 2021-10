Rimini. Scambio di persona all’aeroporto: la vacanza diventa un incubo per coppia riminese a Punta Cana

Condividi l'articolo









Una coppia riminese ha visto trasformare la sospirata vacanza in un incubo a causa di uno scambio di persona. Arrivati all’aeroporto internazionale di Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, nonostante tutta la documentazione fosse in regola, il marito è stato respinto e riaccompagnato con la moglie sotto scorta in aereo, dove gli sono stati riconsegnati i passaporti poco prima sequestrati. Tutto questo è successo senza alcuna verifica incrociata con i dati anagrafici della persona effettivamente indesiderata e senza il rilascio di alcun documento che ne attestasse la motivazione. Ora i protagonisti chiedono di indagare individuando i responsabili di tali mancanze: rientrando in Italia infatti, attraverso la Francia, ad attendere la coppia al portellone c’erano tre poliziotti in tenuta antisommossa con giubbotti antiproiettile che solo in seguito ai controlli hanno lasciato liberi gli italiani, comprendendo immediatamente che il riminese non era un delinquente. Una vicenda kafkiana che merita un approfondimento.