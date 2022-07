Rimini. Scappa col Gratta e vinci da mezzo milione della fidanzata

52enne condannato per truffa e appropriazione indebita ad un anno di reclusione per essersi impossessato di un Gratta e vinci da mezzo milione di euro e per aver fatto sparire 34mila euro dal conto corrente della compagna, una vedova di dieci anni più grande di lui. La donna è passata dall’emozione provata alla scoperta della vincita, alla frustrazione e pentimento per avere condiviso quel momento con l’uomo, chiedendogli persino di custodire il prezioso in luogo sicuro. Quando la vittima ha scoperto il raggiro, ovvero che l’amato lo aveva portato via, era troppo tardi: lui e il Gratta e vinci erano già spariti. Da lì la denuncia, il processo, la condanna. Ma del tagliando e dell’uomo ancora nessuna traccia. Di certo per ora la vincita non la ha incassata, visto che i Monopoli di Stato hanno bloccato il tagliando.