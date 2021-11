Rimini. Scaraventata da un’auto nel fosso in bici: 18enne gravissima

Emergono nuovi dettagli sulla 18enne travolta da un’auto mentre si trovava a bordo strada, diretta verso casa. Il dramma è avvenuto ieri sera in via Verenin Grazia a Viserbella, in conseguenza di un incidente tra due auto. La giovane infatti non era a bordo dei mezzi coinvolti ma era con una bicicletta a lato della carreggiata e si presume fosse in direzione di casa, Fatto sta che una delle due auto ha urtato con violenza la giovane tunisina, facendola finire nel fosso. Immediatamente soccorsa con l’elicottero è al Bufalini in condizioni gravissime.