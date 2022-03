Rimini. Scarica il figlio sulla Adriatica dopo una lite: padre condannato per abbandono di minore

Padre di 55 anni condannato per abbandono di minore a quattro mesi di reclusione (pena sospesa) e mille euro di multa. L’uomo dopo aver litigato con il figlio di 13 anni, in preda ad un raptus ingiustificabile lo ha fatto scendere dall’auto e poi se ne è andato. Una volta salito in auto, il ragazzino e il genitore – separato dalla moglie – avevano iniziato a discutere per futili motivi e mentre stavano percorrendo l’Adriatica, all’altezza di Rivazzurra, ha fatto scendere il figlio al culmine della lite. A quel punto il ragazzino è tornato a piedi verso casa della mamma. Da qui la denuncia di quest’ultima alle autorità e la condanna.