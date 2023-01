Condividi l'articolo

Ladri in azione in un bar nel centro storico di Rimini nella notte tra venerdì e sabato. I soliti ignoti dopo aver forzato l’ingresso del locale in via Santa Chiara, si sono diretti verso le slot machine per scassinare il contenitore del denaro e poi passare alla gettoniera anch’essa forzata e al registratore di cassa, In corso di quantificazione il colpo. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, indagini in corso.