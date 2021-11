Rimini. Scatena il finimondo al ristorante: arrestato e denunciato

Condividi l'articolo









Bellariese in trasferta scatena il finimondo in un ristorante di Reggio Emilia, prendendo a pugni cameriere e carabinieri. Arrestato e denunciato per resistenza, lesioni e porto illegale di armi. Protagonista della nottata di gratuita e assurda violenza un 31enne nativo di Reggio, residente a Bellaria Igea Marina, non nuovo a episodi di violenza.