Rimini. Scattano dal 1° ottobre le limitazioni alla circolazione

Scattano dal 1° ottobre le limitazioni alla circolazione in Emilia Romagna, che si applicheranno però in due passaggi diversi. Slitta infatti all’11 gennaio il blocco dei veicoli Euro 4 diesel, una decisione condivisa con Lombardia, Veneto e Piemonte, le Regioni dell’Accordo di bacino padano. Da subito, invece, si confermano i blocchi già in vigore nella scorsa stagione, riguardanti veicoli a benzina fino a Euro 1, diesel fino a Euro 3, ciclomotori pre-euro. È quanto stabilisce un’ordinanza alla firma del presidente della Regione, Stefano Bonaccini.