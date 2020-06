Rimini. Scattano i primi divieti di balneazione

Controlli Arpae sulla qualità delle acque di balneazione. Brutte notizie per le acque della zona Rio Asse Nord a Miramare, nel territorio comunale di Rimini, e Rio Asse sud in zona Marano, nel territorio comunale di Riccione, dove nel campionamento sono stati riscontrati parametri batteriologici (escherichia coli o enterococchi) superiori ai valori limite. E’ così scattato, con apposite ordinanze emesse oggi dai due comuni, il divieto temporaneo di balneazione. In corso i campionamenti aggiuntivi volti a verificare il rientro nei limiti di legge dei parametri batteriologici risultati non conformi.

La mappa della balneazione di Arpae.