Rimini. Scende la curva epidemica: ecco i casi di positività

Scende la curva epidemica del Covd-19 nella provincia di Rimini che, nelle ultime 24 ore, ha registrato 13 nuovi casi portando così il totale a 1.740. Coi nuovi 4 decessi dell’ultimo giorno, però, salgono a 145 le vittime del Coronavirus.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.167 a Piacenza (29 in più rispetto a ieri), 2.582 a Parma (9 in più), 3.947 a Reggio Emilia (59 in più), 3.180 a Modena (48 in più), 2.975 a Bologna (28 in più), 345 a Imola (nessun caso positivo in più rispetto a ieri), 635 a Ferrara (17 in più). In Romagna sono complessivamente 3.921 (122 in più), di cui 880 a Ravenna (53 in più), 724 a Forlì (33 in più), 577 a Cesena (23 in più), 1.740 a Rimini (13 in più).