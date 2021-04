Grave incidente sulla via Emilia con uno scooterista rimasto gravemente ferito e in condizioni disperate. Il sinistro si è verificato poco dopo mezzogiorno all’inizio dell’abitato di Santa Giustina. Sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con due ambulanza e l’auto medicalizzata oltre al personale della polizia Stradale. Stabilizzato, il ferito è stato poi trasportato d’urgenza al “Bufalini” di Cesena col codice di massima gravità. Pesanti ripercussioni sul traffico per via dei rilievi.