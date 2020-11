Rimini. Sciopero Ausl: garantiti servizi essenziali

L’Azienda Usl della Romagna informa la cittadinanza che oggi, giornata di sciopero generale nazionale di tutte le categorie e i comparti pubblici e privati indetto dall’associazione sindacale Usi e dello sciopero generale nazionale di tutto il personale del comparto Sanità pubblica proclamato dall’Usb Pubblico impiego saranno assicurati i servizi essenziali.

Nel rispetto della normativa in vigore, saranno individuati i contingenti minimi di personale in servizio per garantire le prestazioni indispensabili e non dilazionabili, equivalenti ai servizi minimi assicurati normalmente nei giorni festivi.