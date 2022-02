RIMINI. SCIOVIE DI MONTECOPIOLO IN PROVINCIA

Questa mattina ho ricevuto la visita dei rappresentanti della Società che gestisce le sciovie dell’Eremo di Montecopiolo, con in testa il Presidente Alberto Brandi.

Mi hanno parlato con entusiasmo della loro attività e dei loro progetti di sviluppo e mi hanno presentato anche la loro nuova linea di manifesti pubblicitari con il logo della Provincia di Rimini e l’headline “Sciare guardando il mare”.

L’incontro è stato molto cordiale ed ho garantito loro la massima attenzione e l’interesse della Provincia per il nuovo territorio acquisito, per favorirne la piena integrazione. Il Presidente Brandi ha pronunciato parole di apprezzamento per la collaborazione ricevuta e per gli interventi in corso sulla viabilità del territorio.

Alla fine dell’incontro ci siamo dati appuntamento per i prossimi giorni a Montecopiolo per una visita agli impianti sciistici.

Riziero Santi