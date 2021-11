Rimini. Scippo violento ai danni di signora riminese: 5 anni a 25enne di Cattolica, assolto complice

Condividi l'articolo









Sono finiti in Tribunale con l’accusa di essere due dei presunti complici di uno scippo violento ai danni di una signora riminese di 63 anni, episodio accaduto a Rimini nel gennaio scorso. L’accusa era per entrambi rapina in concorso e lesioni e ricettazione. Dovevano poi rispondere di una lunga serie di furti anche al supermercato. Ieri, dopo una lunga camera di consiglio, i giudici hanno condannato un 25enne, di Cattolica, alla pena di cinque anni di reclusione (l’accusa aveva chiesto sei anni). Il co-imputato è stato invece assolto dalla rapina e riconosciuto colpevole solo dei furti (due anni e due mesi).