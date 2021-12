Rimini. Scippo violento: anziana scagliata a terra finisce in ospedale

Condividi l'articolo

Anziana di 80 anni finita all’ospedale a causa delle lesioni riportate in uno scippo. Il malvivente, in sella a una bicicletta, ha puntato la donna che stava camminando lungo via Montefeltro e per strapparle la borsa la ha fatta cadere a terra. Il rapinatore è scappato a mani vuote mentre l’anziana è stata soccorsa e, sul posto, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato che sta indagando e raccoglie testimonianze. La vittima invece a causa delle lesioni riportate è finita in ospedale.