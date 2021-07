Rimini. Scm Group: nuovo finanziamento di 50 milioni dalla  BEI per gli investimenti in ricerca e sviluppo

Condividi l'articolo









Scm Group: nuovo finanziamento di 50 milioni dalla BEI per gli investimenti in ricerca e sviluppo

Rimini, 27 luglio 2021 – Scm Group e Banca Europea per gli Investimenti (BEI) hanno sottoscritto una nuova linea di credito chirografaria pluriennale di 50 milioni di euro volta a finanziare il 50% dei programmati 100 milioni di euro di investimenti in R&D del Gruppo italiano nel prossimo quadriennio 2021-2024.

“Innovazione e digitalizzazione sono pilastri fondamentali per la crescita organica, presente e futura, del nostro Gruppo” afferma Marco Mancini, Amministratore Delegato di Scm Group, aggiungendo che “il consolidato rapporto con BEI contribuisce, con questa linea di credito, ad accelerare il percorso intrapreso e a rafforzare ulteriormente la nostra struttura finanziaria”.

L’obiettivo degli investimenti programmati da Scm Group, leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali e nei componenti industriali, è quello di sviluppare prodotti e servizi basati su soluzioni tecnologiche ancora più efficienti, flessibili e di più semplice utilizzo per il cliente finale, che possano garantire al cliente processi produttivi in linea con le nuove esigenze della smart manufacturing e dell’Industria 4.0 e favorire una maggiore sostenibilità nell’impiego delle risorse.

Scm Group è leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali: legno, plastica, vetro, pietra, metallo, materiali compositi e nei componenti industriali. Le società del gruppo sono, in tutto il mondo, partner affidabili di affermate industrie che operano in vari settori merceologici: dall’industria del mobile all’edilizia, dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione di materie plastiche.

Scm Group coordina, supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi poli produttivi altamente specializzati in Italia, con oltre 3.600 dipendenti e una presenza diretta nei cinque continenti.