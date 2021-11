Rimini. Scommesse anomale sul calcio e vincite per 400mila euro in due agenzie di Rimini e Riccione: per la procura è frode sportiva e truffa

Condividi l'articolo









Vi sarebbe una partita combinata all’origine dei flussi anomali di scommesse che nel febbraio del 2019 portarono a una serie di vincite per quasi quattrocentomila euro in due agenzie di scommesse di Rimini e Riccione. È l’ipotesi della procura di Rimini che nei giorni scorsi ha notificato agli indagati gli avvisi di conclusione delle indagini, preludio a una probabile richiesta di rinvio a giudizio. A rischiare il processo sono quattro persone, due italiani e due albanesi, tutti residenti in zona. Sono accusati di frode in competizione sportiva e tentata truffa pluriaggravata in concorso