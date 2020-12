Rimini. Scompare l’avvocato Antonio Zavoli, aveva 84 anni.

E’ scomparso Antonio Zavoli, molto conosciuto a Rimini. Aveva 84 anni.

E’ vissuto a Rimini, dove ha svolto la professione di avvocato. Ha diretto dal 1984 la rivista di letteratura e poesia La Rosa, edita a Rimini.

Ha pubblicato quattordici libri di poesia: Taccuino (Ed. Maritain,1965), Questi giorni (Ed. Maritain, 1968), Pensieri d’amore e di rabbia (Ed. Cultura, Firenze 1970), Viaggi e altre speranze (Ed. Maritain, 1974), Un amore, una svolta (Ed. Maritain, 1980), La cenere della pipa (Ed. Forum, 1984), Cono d‘ombra (Ed. Forum, 1987), Dies irae (Ed. Forum, 1988), Conclusione provvisoria (Ed. Forum, Premio Quinta Generazione, 1988), Quaestiones (Ed. Senigallia, Premio “Senigallia” 1988), La chiave di vetro (Ed. Sikania-Utopia, Premio “Sikania”, Ragusa 1989), Decifrare il respiro (Ed. Forum, Premio “Romagna” 1989), Quante sere (Ed. Bastogi, Foggia-Roma 1992), Pioggia (Ed. Il Ponte vecchio, Cesena 2001). Ha ottenuto riconoscimenti in vari premi letterari vincendo: il “Pezzani” (Parma, Pres. Giuria C. Zavattini); “La montagna” (Camerino, Pres. Giuria M. Petrucciani); “Senigallia” (Senigallia, pres. Giuria C. Bo); “G. Gozzano” (Belgirate) “Lioness Milano al cenacolo” (Milano); “Romagna 1986” (Bagno di R., Pres. Giuria D. Cara); “Montale 1986” (Roma, Pres. Giuria M. L. Spaziani); “Berceto” (Berceto Parma); “Sikania” (Ragusa). Si sono occupati della sua poesia: Giacinto Spagnoletti, Mario Petrucciani, Maria Grazia Lenisa, Carlo Villa, Giorgio Barberi Squarotti, Domenico Cara, Inisero Cremaschi, Giorgio Luzi, Gilda Musa, E. Malagò, M. G. Zamparini… dal 1984 la rivista di letteratura e poesia La Rosa, edita a Rimini.