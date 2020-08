Rimini. Scomparsa di Sergio Zavoli. Il cordoglio di Emma Petitti

”Se ne è andato un maestro del giornalismo d’inchiesta italiano, Sergio Zavoli, nella vita anche scrittore e politico. Una notizia che apprendo con grande dolore e che arriva come una doccia fredda. Ci siamo incrociati in molte occasioni e dibattiti politici in questi anni, ed era per me sempre un estremo piacere. La considero tuttora una fortuna averlo potuto conoscere personalmente, ammirare da vicino la sua cordialità, la sua intelligenza e capacità di analisi. Ammiravo anche il suo modo di fare giornalismo, raccontando i fatti nella loro realtà e facendone un’esegesi sempre lucida e precisa. Le sue numerose inchieste hanno fatto la storia dell’informazione pubblica, per serietà e accuratezza nel narrare vite e testimonianze. Amico di Federico Fellini e del poeta Tonino Guerra, con cui si scambiava pareri e visioni sul mondo. Era e rimarrà un riminese d’adozione, per il suo forte legame con la nostra terra e la sua genialità, la sua capacità di guardare oltre i confini del presente. Un onore averlo potuto conoscere e aver potuto ricevere consigli, valutazioni, suggerimenti. È ancora presto, ma mi piacerebbe che a lui fosse dedicata una piazza o un simbolo della nostra città, che l’ha stimato e amato. Le mie condoglianze alla famiglia e a chi gli ha voluto bene“. Emma Petitti