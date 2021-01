RIMINI. Scomparso Andrea Vitali, titolare della storica Cappelleria Vitali

Si è spento a soli 55 anni, per una malattia, Andrea Vitali, titolare della Cappelleria Vitali in via Bertola a Rimini, negozio che la famiglia Vitali ha avviato 65 anni fa e riconosciuto nell’Albo delle Botteghe Storiche di Rimini.

I funerali avranno luogo lunedì alle 15 alla chiesa parrocchiale di Sant’Agostino, dove domenica alle 16 ci sarà la veglia di preghiera. La famiglia destinerà le offerte all’Istituto Oncologico Romagnolo.

Marco Capanna, presidente dell’associazione di commercianti Zeinta di Borg, rivolge le condoglianze alla famiglia.