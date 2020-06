55enne denunciato per truffa dalla polizia di Stato dopo essere stato pizzicato in un supermercato a taroccare il contro. Dopo aver acquistato della carne per circa 40 euro nel reparto macelleria, si è infilato tra i banchi della verdura e ha ripesato il pacchetto ottenendo così uno scontrino del valore inferiore. Alla cassa è emerso il goffo tentativo di raggiro.