Rimini. Scoperti mentre rubavano degli articoli in un centro commerciale: due arresti per la Polizia

Scoperti mentre rubavano degli articoli in un centro commerciale: due arresti per la Polizia di Stato.

Nel primo pomeriggio del 21 dicembre 2022 personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto due cittadini italiani, per il reato di Tentato Furto aggravato in concorso.

Alle ore 13.40, una volante veniva inviata presso un esercizio commerciale di Via Nuova Circonvallazione poichè al Numero di Emergenza 112 – NUE era arrivata una chiamata nella quale venivano segnalati un uomo ed una donna che avevano tentato di asportare della merce dall’interno del negozio.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, apprendevano dall’addetto alla vigilanza che poco prima nel negozio era entrata una coppia che prelevava della merce dagli scaffali cercando di nasconderla nella borsa e sotto la maglia, per un valore poi accertato corrispondente ad Euro 613,00.

I due, seguiti a vista dal vigilante, venivano fermati subito dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio, che tra l’altro non si erano attivate perchè i due soggetti avevano staccato le relative placche antitaccheggio.

Una volta fermata la coppia ammetteva di aver prelevato della merce, estraendo poco dopo su richiesta del poliziotto anche la merce nascosta sotto il maglione.

Quindi, in considerazione dei fatti accaduti l’uomo e la donna venivano tratti in arresto e, sottoposti in mattinata odierna al giudizio direttissimo, a seguito del quale gli veniva prescritta la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Inoltre, il Questore di Rimini ha emesso nei loro confronti il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal comune di Rimini.